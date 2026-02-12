ДомойАвтоновости сегодняНовый минивэн Lada RGB будет ждать, когда у россиян снова появятся деньги

Новый минивэн Lada RGB будет ждать, когда у россиян снова появятся деньги

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 08 18 в 13.46.44

В начале прошлого года «АвтоВАЗ» показал макет нового минивэна Lada B-Van. В серийном варианте эта перспективная новинка будет построена на одной и той же платформе с Lada Vesta (B/C) и должна оказаться семейным вариантом готовящегося к запуску кроссовера Lada Azimut.

Считалось, что автомобиль может увидеть свет в товарном исполнении в 2027 году, но, похоже, его запуск будет отложен.

По словам инсайдеров, работы над проектом Lada RGB (именно так новый минивэн именуется в заводской документации компании), хоть и вяло, но продолжаются. Однако ни о какой премьере в 2027 году говорить не приходится.

Эту информацию в конце прошлого года формально подтвердили даже в самом «АвтоВАЗе», отметившие что по итогам 2025-го рынок был очень слабым, а продажи низкими. 

Поэтому идеальным временем для запуска производства такого нишевого проекта будет период, когда в РФ вновь появится платежеспособный спрос, а это вряд ли произойдет в ближайшее время.

Скорее всего начала выпуска нового минивэна Lada придется дожидаться как минимум до 2029 года и не исключено, что сроки окажутся сдвинуты снова. 

Напомним, новый минивэн Lada B-Van собираются построить на усиленной архитектуре Lada Vesta. Машина заявлена как 5-местная, но для нее готовится также 7-местный вариант. Минивэну будет положен схожий дизайн с кроссовером Lada Azimut, который обещают отправить к дилерам на продажу в четвертом квартале этого года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Lada

Читайте также:

Последние новости:

Превращение Toyota RAV4 в пикап откладывается: всему виной...

Новый седан Lexus HZ с дизайном из будущего...

В Европе создали автодом Corigon A 70 D...

Популярный минивэн Nissan нашел умелый способ превращаться в...

Базовая версия седана Toyota для Азии обновится и...

Duster может замахнуться на лавры BMW X4

Сменщик Audi TT показался в виде, которого от...

Следующий Nissan Juke заставит всех снова «хвататься за...

На продажу выставили уникальный хардкорный концепт-кар Isuzu D-Max

Китайскую копию Lexus LX проверили в тесте подвески:...

Культовый внедорожник Suzuki украл «лицо» американского ретро-кара из...

За последней новой Mitsubishi Delica D:5 в Японии...

В России опять продается безукоризненный рамный внедорожник Toyota...

Недорогой и маленький кроссовер Lexus UX обещает сменить...

Новый Renault для городских жителей и дачников срисует...

Новый рамный внедорожник Nissan Terra показался на первых...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+