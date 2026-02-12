Новый минивэн Lada RGB будет ждать, когда у россиян снова появятся деньги

В начале прошлого года «АвтоВАЗ» показал макет нового минивэна Lada B-Van. В серийном варианте эта перспективная новинка будет построена на одной и той же платформе с Lada Vesta (B/C) и должна оказаться семейным вариантом готовящегося к запуску кроссовера Lada Azimut.

Считалось, что автомобиль может увидеть свет в товарном исполнении в 2027 году, но, похоже, его запуск будет отложен.

По словам инсайдеров, работы над проектом Lada RGB (именно так новый минивэн именуется в заводской документации компании), хоть и вяло, но продолжаются. Однако ни о какой премьере в 2027 году говорить не приходится.

Эту информацию в конце прошлого года формально подтвердили даже в самом «АвтоВАЗе», отметившие что по итогам 2025-го рынок был очень слабым, а продажи низкими.

Поэтому идеальным временем для запуска производства такого нишевого проекта будет период, когда в РФ вновь появится платежеспособный спрос, а это вряд ли произойдет в ближайшее время.

Скорее всего начала выпуска нового минивэна Lada придется дожидаться как минимум до 2029 года и не исключено, что сроки окажутся сдвинуты снова.

Напомним, новый минивэн Lada B-Van собираются построить на усиленной архитектуре Lada Vesta. Машина заявлена как 5-местная, но для нее готовится также 7-местный вариант. Минивэну будет положен схожий дизайн с кроссовером Lada Azimut, который обещают отправить к дилерам на продажу в четвертом квартале этого года.