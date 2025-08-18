ДомойАвтоновости сегодняНовый минивэн Lada на замену Largus удивит дизайном и двигателем

Новый минивэн Lada на замену Largus удивит дизайном и двигателем

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 08 18 в 13.46.44

В начале этого года «АвтоВАЗ» представил макеты двух своих совершенно новых моделей: кроссовера Lada Azumut, а также построенного на его основе минивэна с временным наименованием B-Van, которое к серийной версии будет заменено на другое название. 

Первый уже показали в серийном виде, так что теперь «АвтоВАЗу» предстоит продемонстрировать производную этому «паркетнику» модели – минивэн, который в будущем может оказаться заменой Lada Largus.

Новые утечки об этом проекте свидетельствуют о планах российской компании сделать машину похожей на кроссовер Azimut, оформив переднюю и заднюю части вместительного автомобиля в стиле соплатформенного аналога. 

USMdFPWFc0tHoCBP8F4tx3rdi2GjE9HAp4Dy0cab 1
Полноразмерный макет нового минивэна Lada

Новинке может достаться футуристичный дизайн с современным видением фирменного X-образного стиля Lada, который позволит унифицировать многие экстерьерные детали с SUV-моделью Azimut.

Техническая сторона B-Van уже плюс-минус понятна, но даже в ней могут быть сюрпризы. У «Азимута» этот минивэн может перенять атмосферные 1,6- и 1,8-литровые моторы на 120 и 132 лошадиные силы соответственно, а также обзавестись 6-скоростной и вариаторной коробкой передач. 

images
Полноразмерный макет нового минивэна Lada

Ранее не исключался вариант, при котором кроссовер Lada Azimut может получить турбомотор, максимальная отдача которого составит до 150 лошадиных сил.

В случае, если этот двигатель войдет в гамму силовых агрегатов «Азимута», то с большой долей вероятности он окажется положен и построенному на его базе минивэну. Дополнять его предстоит уже классическому «автомату» стороннего производителя, которого сейчас также нет в портфолио «АвтоВАЗа».

Продавать новый минивэн Lada собираются как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях. Презентация машины состоится летом 2026 года, а до дилеров такие автомобили доедут в 2027-м.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Lada, соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Новый компакт-кроссовер Suzuki дешевле Renault Duster и Hyundai...

Релиз нового суперкупе от Toyota может быть отложен...

Внедорожная версия пикапа Mitsubishi L200: каким будет новый...

Король семейных автомобилей из Кореи обновился и вышел...

Новый недорогой минивэн Dacia Sandman на базе Trafic:...

Новый внедорожник MG «на раме» обещает отправить в...

Новый Nissan Cube появится уже совсем скоро: новый...

Honda собирается возродить уникальный 6-местный двухрядный минивэн FR-V

В Германии продают аскетичный кемпер на базе «УАЗ...

В России начали продавать самый безотказный пикап на...

Хэтчбек Toyota с мизерным расходом топлива изменится уже...

Двигатели в Honda не «ходят» без проблем даже...

«Гелендваген» показали в крутом тюнинге от Keyvany

Citroen обновил свой самый маленький и дешевый автомобиль

В интернет выложили изображения несуществующего купе-кроссовера Mercedes-Benz GLF

Немцы превратили хитовую модель Toyota в зверя бездорожья

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+