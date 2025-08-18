Новый минивэн Lada на замену Largus удивит дизайном и двигателем

В начале этого года «АвтоВАЗ» представил макеты двух своих совершенно новых моделей: кроссовера Lada Azumut, а также построенного на его основе минивэна с временным наименованием B-Van, которое к серийной версии будет заменено на другое название.

Первый уже показали в серийном виде, так что теперь «АвтоВАЗу» предстоит продемонстрировать производную этому «паркетнику» модели – минивэн, который в будущем может оказаться заменой Lada Largus.

Новые утечки об этом проекте свидетельствуют о планах российской компании сделать машину похожей на кроссовер Azimut, оформив переднюю и заднюю части вместительного автомобиля в стиле соплатформенного аналога.

Полноразмерный макет нового минивэна Lada

Новинке может достаться футуристичный дизайн с современным видением фирменного X-образного стиля Lada, который позволит унифицировать многие экстерьерные детали с SUV-моделью Azimut.

Техническая сторона B-Van уже плюс-минус понятна, но даже в ней могут быть сюрпризы. У «Азимута» этот минивэн может перенять атмосферные 1,6- и 1,8-литровые моторы на 120 и 132 лошадиные силы соответственно, а также обзавестись 6-скоростной и вариаторной коробкой передач.

Полноразмерный макет нового минивэна Lada

Ранее не исключался вариант, при котором кроссовер Lada Azimut может получить турбомотор, максимальная отдача которого составит до 150 лошадиных сил.

В случае, если этот двигатель войдет в гамму силовых агрегатов «Азимута», то с большой долей вероятности он окажется положен и построенному на его базе минивэну. Дополнять его предстоит уже классическому «автомату» стороннего производителя, которого сейчас также нет в портфолио «АвтоВАЗа».

Продавать новый минивэн Lada собираются как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях. Презентация машины состоится летом 2026 года, а до дилеров такие автомобили доедут в 2027-м.