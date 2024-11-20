Самый прочный автомобиль на Земле? Старый Mercedes W123 утонул во время наводнения в Испании, но затем выехал из гаража своим ходом

Недавние наводнения в Испании наносят стране материальный ущерб на миллиарды долларов. От них страдают не только люди и животные, но и многочисленные транспортные средства, которые теперь не подлежат ремонту. Но классическому Mercedes-Benz 300D удары стихии оказались ни по чем. Шасси W123 в очередной раз доказало, что является невероятно прочным, ведь автомобилю удалось выехать из затопленного гаража своим ходом.

По словам владельца этого «Мерседеса», он оставил машину в подземном паркинге в небольшом городке Альгемеси неподалеку от Валенсии. В результате наводнения гараж был полностью затоплен, ведь даже не улице глубина воды составляла порядка 1,5-метра.

Mercedes W123 (300D)

После того, как экстренные службы слили из паркинга большую часть воды, автомобиль предстал перед своим владельцем в крайне неприглядном виде – весь его кузов был покрыт грязью, салон частично затоплен, а в двигателе была грязная вода. Испанец быстро сориентировался и отправился в магазин автозапчастей за новым аккумулятором, после чего слил воду из двигателя и проверил уровень масла.

Удивительным образом 3-литровый рядный 5-цилиндровый двигатель триумфально запустился и даже позволил машине своим ходом выбраться из еще недавно затопленного паркинга, подсвечивая путь работающими фарами. Паводковые воды не смогли вывести из строя даже тормозную систему автомобиля, которая работала практически так же, как до затопления.

Mercedes W123 (300D)

Mercedes W123 широко известен тем, что является одним из самых долговечных автомобилей в мире. Сегодня он очень популярен в тех частях мира, где ни о каком техническом обслуживании или нормальных дорогах не может идти и речи.

Что интересно, в той же Испании ездит похожий «Мерседес», но обладающий рекордным пробегом. Машина смогла проехать с 1986 по сегодняшний день порядка 7 миллионов километров.