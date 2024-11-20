На продажу выставили редкий Nissan Murano с открытым верхом

В современном мире редко можно встретить массового автопроизводителя, который пытался создать что-то действительно новое и необычное. Но еще недавно такой компанией был Nissan, который разработал двухдверный кабриолет на базе кроссовера Murano. Редкий экземпляр этой модели с рабочим механизмом открытия и закрытия крыши накануне выставили на продажу на аукцион Cars and Bids.

Когда Nissan Murano CrossCabriolet появился на свет, машина удивила большинство энтузиастов, но впоследствии стала одним из самых громких провалов Nissan. Большинство покупателей оказались недальновидны, чтобы увидеть всю красоту и удобства кроссовера с открытым верхом.

Nissan Murano CrossCabriolet 2014

Но у тех немногочисленных покупателей, кто все-таки выбрал такие машины, были определенные проблемы, связанные с электрическими механизмами их крыш. Поиск деталей для ремонта был сущим кошмаром, поэтому те автомобили, что сегодня ездят по дорогам, делают это со сломанными электроприводами.

Но выставленный на продажу экземпляр CrossCabriolet может похвастать рабочим электроприводом крыши. В объявлении говорится, что автомобиль оснащен 3,5-литровым мотором V6, связанным с вариатором CVT и системой полного привода. Пробег кроссовера 2014 года выпуска равен 80 тысячам миль или 128 тысяч 750 километров.

Nissan Murano CrossCabriolet 2014

До конца торгов остается чуть больше 8 часов. Последней ставкой в аукционе на покупку этой машины является сумма в 6 тысяч долларов, что эквивалентно 600 тысячам рублей по действующему курсу.

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