Внук нашел в бабушкином гараже редкие Lamborghini и Ferrari из 80-х

В мире продолжают вызывать интерес так называемые «капсулы времени» или автомобили, простоявшие в гаражах десятилетиями. Но еще интереснее, когда такими машинами оказываются знаменитые суперкары.

Об одном из таких случаях поведал журнал «Autoevolution», в котором были опубликованы фотографии неожиданной находки. Внук приехал к своей бабушке в загородный дом, решил зайти в гараж и был сильно удивлен, когда увидел припаркованные внутри Lamborghini и Ferrari родом из 80-х.

Редкий суперкар Countach и 308-й, как выяснилось впоследствии, находились там на протяжении более 20 лет и принадлежали бабушкиному супругу, который владел компанией по прокату дорогих автомобилей. Весь его автопарк в один момент был распродан, но две самые ценные для него машины он оставил в своей коллекции.

После смерти энтузиаста его автомобили оказались никому не нужны и их завалили вещами и другим мусором.

Утверждается, что Lamborghini Countach, найденный в бабушкином гараже, представляет собой машину в версии LP500S. Таких в мире всего 321 экземпляр. После реставрации его цена может достигнуть отметки 500 тысяч долларов или почти 50 миллионов рублей.

Ferrari 308 не столь ценен по сравнению с Countach, но в его случае владелец сможет выручить как минимум 80 тысяч долларов или 7,8-миллиона рублей по нынешнему курсу.

Возьмутся ли владельцы этого сокровища восстанавливать машины и продавать их пока неизвестно.