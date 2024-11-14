Тысячи автомобилей, утопленных во время наводнения во Флориде, «всплыли» на аукционах

В районах юга США и Карибского бассейна ураганы – это само собой разумеющееся явление. Недавно их произошло сразу два. Сначала 24 сентября по побережью ударила стихия, прозванная именем «Хелен», а затем 9 октября то же самое сделал ураган, именованный прессой и учеными «Милтоном».

Все эти природные явления наносят серьезный ущерб людям и их имуществу, в частности транспортным средствам. Но иногда те, кому удалось сохраниться в более-менее «живом» состоянии, впоследствии используются для продажи.

Скриншот с Youtube-канала Niko Brothers

Недавно тысячи автомобилей, которые пострадали от наводнения, были обнаружены на аукционах в штате Флорида (США). Часть из них представляет собой люксовые, а также редкие и классические модели, которые могут оказаться ценны в среде коллекционеров, но есть и вполне обычные машины.

Скриншот с Youtube-канала Niko Brothers

Заявлено, что в случае с каждым лотом указано, где он находился в момент урагана и почему подается, поэтому потенциальным покупателям заранее известно, что это может быть автомобиль-утопленник.

Скриншот с Youtube-канала Niko Brothers

Все машины, выставленные на аукцион, практически наверняка будут быстро проданы, поскольку цена на них окажется гораздо ниже, чем просят за аналогичные автомобили, не пережившие удара стихии.

Основными аукционными домами, которые будут продавать такие транспортные средства, являются известные американские площадки «Copart» и «Iaai».