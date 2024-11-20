Что за маленькие резиновые «волоски» на шинах? Найден ответ

Одним из популярных вопросов в автомобильном сегменте интернета является назначение резиновых волосков на шинах. Такие наросты (шипы) хорошо заметны на протекторах новых покрышек и боковинах и часто сигнализируют, что шины являются новыми. Но зачем они нужны? Ответить на этот вопрос взялся Daily-Motor, рассказавший об основном назначении этих волосков.

Как образуются такие «усики»

Резиновые «волоски» являются побочным продуктом процесса производства покрышек. В рамках него резина впрыскивается в форму для шины, а давление воздуха используется для распределения жидкой резины, чтобы в конечном итоге она могла принять круглую форму.

Но у этого процесса есть и обратная сторона – существует риск образования пузырьков воздуха между резиной и формой, поэтому для предотвращения этого шинники используют небольшие вентиляционные отверстия.

Именно они заставляют состав заполнять каждый уголок формы для изготовления покрышки и когда это происходит, из этих отверстий также выходят крошечные кусочки резины.

Резина, которая выходит через отверстия, затвердевает, образуя волокнистый волосистый вид на протекторе шины и остается прикрепленной к ней даже после того, как она была извлечена из формы.

Нужно ли удалять «волоски» с протектора шин?

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, есть ли необходимость удалять «усики» на протекторе покрышек. Как правило, их убирает сам производитель шин перед продажей, но некоторые «волоски» могут остаться на боковинах покрышек. У них нет никакого назначения, но наличие таких наростов может косвенно подтверждать, что шины являются новыми.

Практических причин или правил для того, чтобы их удалять нет, но если человек считает, что такие «усики» влияют на эстетику, их можно сорвать по одиночке, либо группами по 3-4 «волоска» за раз. Главное – избегать использования лезвий или ножниц, чтобы предотвратить случайный прокол покрышки.