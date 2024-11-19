Обновленный Chevrolet Tracker (2026) попался в объективы папарацци: как он будет выглядеть

Chevrolet Tracker 2026. @Kléber Silva/KDesignAG

Chevrolet планирует скорое обновление своего популярного кроссовера Tracker. Недавно машину подловили во время испытаний на дорогах общего пользования в Бразилии. Автомобиль, полностью оклеенный камуфляжем, должен появиться в продаже в первой половине 2025 года. Как он будет выглядеть без маскировки на днях показал дизайнер Клебер Силва из Латинской Америки.

Художник предрекает новому «Тракеру» появление новой передней части кузова с выступающей решеткой радиатора, более узкими фарами и другой окантовкой дневных ходовых огней.

Chevrolet Tracker 2026. @Airton Lima/Autos Segredos

Тяжелый камуфляж не позволяет разглядеть изменения кормы машины, но, похоже, она сохранит актуальное расположение задних фонарей, но слегка поменяет нижнюю часть бампера.

Журналисты портала «Autoesporte» уверены, что новый Tracker получит под капот нынешнее семейство турбомоторов в качестве основы для первых гибридов. Речь идет о хорошо известных покупателям 1- и 1,2-литровых 3-цилиндровых моторах, связку которым может составить компактная 48-вольтовая мягко-гибридная система.

Kléber Silva/KDesignAG

Технология позволяет краткосрочно увеличивать стартовую мощность ДВС и крутящий момент в определенных условиях, таких как обгон или перестроение, но благотворно сказываться на расходе топлива и выбросах вредных веществ в атмосферу.

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