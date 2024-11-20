Новый среднеразмерный кроссовер Renault подловили в Бразилии

Компания Renault работает над новым кроссовером для среднеразмерного сегмента, который носит заводское наименование Project R 1312. Машина, которая вопреки ожиданиям окажется не купеобразным SUV, а автомобилем с обычным кузовом, попала в объективы фотошпионов во время обкатки на дорогах Бразилии.

Авторы фотографий, журналисты местного портала «Autossegredos», пишут, что речь идет о тестах серийной версии нового вседорожника.

По традиции кузов прототипа, выехавшего на испытания, был сильно замаскирован, но сквозь пленку проглядывались линии, характерные для модели Kardian, а также двухуровневые фары.

Сзади машина оказалась похожа на концепт-кар Symbioz, но отличается от того удлинителем задних фонарей, проходящим через всю пятую дверь.

Технические характеристики новинки «Рено» сейчас держатся в секрете, но не исключается, что машине будет положена гибридная система. В качестве нее могут выступить как мягко-гибридный силовой агрегат на базе 1,3-литрового мотора TCe Turbo Flex, так и обычный гибрид, основанный на 1,6-литровом моторе SCe.

В продажу новый среднеразмерный вседорожник Renault поступит во второй половине 2025 года. Его название объявят ближе к премьере, запланированной на следующий год.

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