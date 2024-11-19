Кроссовер экс-SsangYong Actyon (2024) будет стоить в Европе минимум 4,7-миллиона рублей

Компания KG Mobility, ранее известная как SsangYong, готовится к выводу на зарубежные рынки своего нового кроссовера Actyon. Автомобиль был представлен летом этого года и оказался переделанным вседорожником Torres из среднеразмерного сегмента. Прием заказов на машину в Южной Корее стартовал почти полгода назад, а теперь Actyon собирается выйти за пределы родины.

На днях стало известно, что KGM Actyon хотят начать продавать в Европе. Первым в «Старом Свете» такой «паркетник» получит Великобритания, где недавно анонсировали цену на эту новинку.

KGM Actyon

По данным портала «AutoExpress», за машину в «Туманном Альбионе» собираются просить от 37 тысяч фунтов стерлингов или 4,7-миллиона рублей. Это будет стартовая комплектация Actyon с минимальным уровнем оснащения.

Напомним, длина новинки KGM составляет 4740 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1680 мм. Объем багажного отделения кроссовера равен 668 литрам.

KGM Actyon

Под капотом вседорожника скрывается 1,5-литровый турбомотор, выдающий 170 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. Привод можно будет выбрать не только передний, но и полный. При этом коробка передач для модели предусмотрена только одна – 6-скоростной «автомат».

В продажу в Великобритании KGM Actyon поступит в начале 2025 года. Конкурировать ему предстоит с кроссовером Dacia Bigster и Volkswagen Tayron.

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