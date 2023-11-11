Этот Mercedes W123 проехал уже более 7 млн километров и не собирается останавливаться

«Сто двадцать третий» Mercedes-Benz считался одним из самых надежных в истории этой немецкой марки, для которого нипочем была отметка более 1 миллиона километров. Но конкретно этот экземпляр W123, найденный в Гран-Канарии, доказывает, что эта цифра даже близко не предел для немецкой 4-дверки.

В Сети появились фотографии Mercedes-Benz W123, который проехал более 7 миллионов километров. Машина находится в эксплуатации в городе Маспаломасе с августа 1988 года. И все 35 лет она используется как такси.

Автомобиль был приобретен в 1986 году, но регистрацию седан прошел только двумя годами спустя. Mercedes-Benz 240D Limousine представляет собой удлиненную версию «сто двадцать третьего» с салоном, который способен перевозить до семи пассажиров.

Машина оснащена 2,4-литровым дизельным мотором, выдающим 71 лошадиную силу, ассистирует которому 5-скоростная механическая коробка передач.

В 2008 году обладатель этого Mercedes, которому принадлежал собственный таксопарк, скончался. На этот момент машина уже успела пробежать 3,7 миллиона километров.

Но вместо того, чтобы отправить авто на заслуженный покой (к примеру, на свалку), сын владельца этого 240D Limousine провел его полную реставрацию и добавил ряд улучшений, включая вентилируемые тормозные диски от W126, усиленный задний мост и водительское кресло фирмы Recaro.

С тех пор автомобиль часто работает в такси все 24 часа в сутки, накапливая в день около 700 километров, что эквивалентно почти 5 тысячам км в неделю. Для того, чтобы поддерживать его в хорошем техническом состоянии, седан подвергается еженедельной замене масла в двигателе.

Разумеется, сам мотор в этом Mercedes неоригинальный. Он не смог выдержать такой высокий побег и был заменен на новый, который теперь каждый миллион пройденных километров переживает полноценную переборку.