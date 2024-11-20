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В Японии полицейские начали ездить на водородных седанах Toyota Crown

Текст: Алиса Шашкова
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Японская полиция активно использует для своих нужд машины местного производства, большая часть из которых является «Тойотами». Но недавно автопарк стражей порядка «Страны восходящего солнца» пополнился совершенно новой моделью – седаном Crown.

В 2022 году, когда эта 4-дверка только увидела свет, в Сети появились рендеры полицейского Crown. Спустя 2 года такой автомобиль удалось заснять вживую пользователем сети с ником «Japan_117@X».

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Рендер полицейского седана Toyota Crown 2022. Фото: BestCarWeb

Никаких подробностей об оснащении черно-белого полицейского Crown не приводится, но в нижней части его задней двери имеется наклейка «FCEV zero emission». Другими словами, конкретно этот «Краун» является водородным, работающим на топливных элементах. 

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Все дело в том, что местные органы власти активно продвигают идею декарбонизации служебного транспорта, поэтому стремятся использовать в том числе в департаменте полиции как можно больше экологически «чистых» машин. 

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Судя по снимкам, полицейский Crown оказался практически идентичен тому, что ожидали увидеть независимые дизайнеры несколько лет назад.

Машине досталась слегка иная ливрея и немного другая «люстра» на крыше, но в остальном вымышленный и реальный автомобили выглядят сильно похожими друг на друга. 

Фото:Japan_117@X, BestCarWeb

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