В Японии полицейские начали ездить на водородных седанах Toyota Crown

Японская полиция активно использует для своих нужд машины местного производства, большая часть из которых является «Тойотами». Но недавно автопарк стражей порядка «Страны восходящего солнца» пополнился совершенно новой моделью – седаном Crown.

В 2022 году, когда эта 4-дверка только увидела свет, в Сети появились рендеры полицейского Crown. Спустя 2 года такой автомобиль удалось заснять вживую пользователем сети с ником «Japan_117@X».

Рендер полицейского седана Toyota Crown 2022. Фото: BestCarWeb

Никаких подробностей об оснащении черно-белого полицейского Crown не приводится, но в нижней части его задней двери имеется наклейка «FCEV zero emission». Другими словами, конкретно этот «Краун» является водородным, работающим на топливных элементах.

Все дело в том, что местные органы власти активно продвигают идею декарбонизации служебного транспорта, поэтому стремятся использовать в том числе в департаменте полиции как можно больше экологически «чистых» машин.

Судя по снимкам, полицейский Crown оказался практически идентичен тому, что ожидали увидеть независимые дизайнеры несколько лет назад.

Машине досталась слегка иная ливрея и немного другая «люстра» на крыше, но в остальном вымышленный и реальный автомобили выглядят сильно похожими друг на друга.