3-рядный кроссовер в стиле 80-х из Кореи теперь и в России 

80-е снова в моде. И одними из первых это подметили автопроизводители, начавшие использовать квадратные дизайны для своих машин. По такому пути пошла Toyota со своим Land Cruiser, Ferrari с моделью 812, а теперь и Hyundai, придавший своему семейному 3-рядному вседорожнику такой вид, будто она застряла в 80-х.

Как выяснил Daily-Motor, в России стал доступен новый Hyundai Santa Fe. Продажей таких машин занимаются серые импортеры, привозящие их из множества стран, в том числе из Южной Кореи, Эмиратов и Китая.

Hyundai Santa Fe

Это автомобили в разных вариантах оснащения и с разными моторами. К примеру, в общем списке есть «Санта Фе» с 1,6-литровым бензиновым турбомотором, предлагающийся как обычной гибридной, так и подключаемой гибридной модификации. Кроме них машину можно выбрать с 2- и 2,5-литровыми бензиновыми двигателями, а также с передним или полным типом привода.

Салон Hyundai Santa Fe

Корейский вседорожник доступен с пятью, шестью и семью посадочными местами, причем в промежуточном варианте на втором ряду машины будут установлены так называемые «капитанские» кресла.

Разброс цен на новинку в России велик. Самые бюджетные варианты новой генерации Santa Fe оценены у нас в 4 миллиона 350 тысяч рублей, в то время как наиболее дорогие стоят порядка 6 миллионов 700 тысяч рублей и выше (модификации с 3-рядными салонами и гибридами).