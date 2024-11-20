Новая генерация Kia Seltos (2025) удивила внешностью без камуфляжа

Накануне Daily-Motor рассказывал о том, что Kia вывела на тесты новое поколение кроссовера Seltos. Машина, которая недолго продавалась в России официально, готовится к плановой смене генерации и сейчас обкатывается на дорогах Кореи в сильно замаскированном виде.
Дизайнеры студии «NYMammoth» внимательно рассмотрели шпионские снимки нового Seltos 2025 и сделали собственные выводы о том, как будет выглядеть такой автомобиль без камуфляжа. Художники опубликовали серию рендеров реформенного кроссовера, приоткрывающих тайну его дизайна.
Получившиеся картинки удивляют резкой сменой оформления передней части кузова машины, где переделке оформления подвергнутся фары (оптика сменит форму и внутренний рисунок), решетка радиатора, капот и бампер.
Боковины, судя по рендерам, поменяются только благодаря более широкому пластиковому обвесу на арках и порогах, а корма, вероятно, обзаведется другими фонарями.
Предполагается, что в новой генерации Seltos станет полноценным гибридом, но в отдельных комплектациях все же сохранит варианты с простыми ДВС.
Презентация машины состоится в следующем году (скорее всего в первом квартале), а реализацией модернизированного кроссовера дилеры собираются заняться ориентировочно летом.