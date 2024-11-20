Новая генерация Kia Seltos (2025) удивила внешностью без камуфляжа

Накануне Daily-Motor рассказывал о том, что Kia вывела на тесты новое поколение кроссовера Seltos. Машина, которая недолго продавалась в России официально, готовится к плановой смене генерации и сейчас обкатывается на дорогах Кореи в сильно замаскированном виде.

Дизайнеры студии «NYMammoth» внимательно рассмотрели шпионские снимки нового Seltos 2025 и сделали собственные выводы о том, как будет выглядеть такой автомобиль без камуфляжа. Художники опубликовали серию рендеров реформенного кроссовера, приоткрывающих тайну его дизайна.

Kia Seltos 2025 – неофициальный рендер

Получившиеся картинки удивляют резкой сменой оформления передней части кузова машины, где переделке оформления подвергнутся фары (оптика сменит форму и внутренний рисунок), решетка радиатора, капот и бампер.

Боковины, судя по рендерам, поменяются только благодаря более широкому пластиковому обвесу на арках и порогах, а корма, вероятно, обзаведется другими фонарями.

Предполагается, что в новой генерации Seltos станет полноценным гибридом, но в отдельных комплектациях все же сохранит варианты с простыми ДВС.

Презентация машины состоится в следующем году (скорее всего в первом квартале), а реализацией модернизированного кроссовера дилеры собираются заняться ориентировочно летом.