Замена помпы в Duster на пробеге 47 тысяч км обойдется француженке в 75 тысяч рублей

В России кроссовер Renault Duster считается образцом надежности, но в Европе машина нередко попадает в списки самых слабых с точки зрения безотказной эксплуатации автомобилей.

Подтвердить эту статистику недавно пришлось владелице кроссовера Dacia Duster из Франции. Женщина пожаловалась, что на ее машине вышла из строя помпа (водяной насос), причем произошло это на пробеге всего в 47 тысяч 600 километров! Но еще печальнее история стала, когда выяснилась цена такой детали (706 евро или 75 тысяч рублей), а дилер не собирается менять ее по гарантии.

Dacia Duster француженки был куплен новым в 2020 году и наезжал ежегодно в среднем по 10 тысяч км пробега, а также подвергался регулярному обслуживанию.

Впрочем, эти доводы не устроили дилера румынского суббренда Renault и он принял решение, что 100% ремонта должен оплатить сам клиент даже несмотря на то, что машина находится на гарантии, а срок службы водяного насоса (помпы) составляет 200 тысяч километров.

Как сообщает французский портал «Autoplus», владелица неисправного «Дастера» в корне не согласна с решением автосалона и намерена отстаивать свои права как клиента в суде.