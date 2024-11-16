Седаны Xiaomi один за другим попадают в аварии на треке: раскрыта причина

Первый в истории компании Xiaomi автомобиль – SU7 Max – считается настоящим спортивным электроседаном, но только на бумаге. Автомобиль развивает мощность 663 лошадиные силы и якобы способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,8-секунды. Но, как показывает практика, с остановками после таких спринтов у машины есть большие проблемы.

В апреле один из китайских блогеров вывел SU7 Max на гоночный трек в Шанхае, где практически сразу попал в аварию. Впоследствии «поднебесный» инфлюенсер показал, что могло стать причиной инцидента. Оказалось, что колодки машины износились практически до основания всего за 5 быстрых кругов по автодрому.

Позже, в июне, другой местный блогер столкнулся с аналогичным отказом тормозов на высокой скорости. При нажатии на педаль автомобиль потерял управление и врезался в стену.

При этом в отличие от предыдущего случая подушки безопасности не сработали, а водительское кресло развалилось, как будто оно было сделано из картона.

Недавно Xiaomi выступила с заявлением, попытавшись оправдаться за два этих инцидента. В китайской корпорации объяснили, что SU7 Max не предназначен для использования на треке:

«Мы настоятельно напоминаем вам, что Xiaomi SU7 Max — это высокопроизводительный автомобиль класса люкс для использования на дорогах. Пожалуйста, не пытайтесь экстремально ездить, например, на профессиональных гоночных трассах.

В тормозной системе Xiaomi SU7 Max используются фрикционные колодки NAO, которые подходят для ежедневной езды. Это основные продукты, которые уравновешивают шум при торможении и эффективность торможения и отвечают потребностям вождения по дорогам общего пользования», – говорится в пресс-релизе компании.

Остановить автомобиль с таким соотношением мощности и веса действительно может быть непросто, но здесь виден очевидный конструктивный просчет Xiaomi.

Как пишет портал «Autopian», тормоза Brembo на SU7 Max на самом деле обладают колодками, которые меньше, чем те, что используются на семейном кроссовере Honda CR-V.

Именно по этой причине высокопроизводительные модели Hyundai Ioniq 5 N и Porsche Taycan Turbo GT укомплектованы гигантскими тормозами по сравнению со своими дорожными версиями. Но в Xiaomi, похоже, пока не спешат следовать их примеру.