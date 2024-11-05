Dacia выпустит лифтбэк-кроссовер, который отберет покупателей у Skoda Octavia

Румынская марка Dacia, которой владеет компания Renault, взялась за активное расширение своей модельной гаммы. Вслед за новым поколением Duster и абсолютно свежим кроссовером Bigster готовится некий лифтбэк, но не простой, а кроссоверный. Предполагается, что он сумеет зайти на территорию Skoda Octavia, захватив часть принадлежащего ей европейского рынка.

Подробностей о машине пока немного. Известно лишь, что сам проект носит название C-NEO. Внутреннее обозначение намекает на использование абсолютно новой платформы CMF-B, ранее ставшей основой для «третьего» Duster и его старшего брата Bigster.

Дизайнеры «Autoexpress» предполагают, что машине предстоит примерить на себе кузов лифтбэк. Однако это будет лифтбэк не в традиционном понимании такого форм-фактора, а его кроссоверный вариант.

Автомобиль может получить пластиковый обвес по периметру кузова, намекающий на современные кроссоверы, увеличенный клиренс и рейлинги на крыше.

Учитывая практически гарантированную «тележку», можно предположить, какие двигатели смогут оказаться под капотом новой Dacia. В базовой версии C-NEO почти наверняка получит литровую «турботройку» на 109 лошадиных сил.

Следом за ней в иерархии двигателей расположится 1,2-литровый мягкий-гибрид на базе 1,2-литрового 128-сильного бензинового мотора, а самым продвинутым окажется вариант с 1,6-литровой полностью гибридной установкой.

Премьера нового кросс-лифтбэка Dacia может состояться в 2026 году. По крайней мере эту дату обозначил директор румынского автопроизводителя Дени Ле Вот еще в начале текущего года.