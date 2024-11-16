Ferrari выпустит хардкорную версию купе 296 GTB

Итальянский автопроизводитель Ferrari готовит более агрессивно, быструю и легкую версию купе 296 GTB – автомобиля, который считается первой машиной компании, предназначенной для повседневной езды.

Ранее аналогичный рецепт применялся «Феррари» с ее моделями от 360 Challenge Stradale до 430 Scuderia, 458 Speciale и 488 Pista, но в случае с ними специалистам компании приходилось колдовать с мотором V8, тогда как 296 GTB комплектуется двигателем V6.

Максимальная отдача силовой установки этого купе составляет 819 лошадиных сил, а сам автомобиль уже в стоковой версии может похвастаться отличной управляемостью и динамикой.

Предполагается, что в Ferrari не пойдут по пути попыток увеличения мощности, поэтому хардкорный 296 GTB не получит большую производительность, чем ее простой вариант. Вместо этого итальянцы постараются снизить вес машины, тем самым убив несколько зайцев – увеличить динамику автомобиля и управляемость.

Кроме того, в «Феррари» попытаются увеличить прижимную силу своего дорожного купе, добавив ему больший диффузор и крупный передний сплиттер.

Название машины еще не определено, но журналисты портала «Top Gear» предполагают, что автомобиль назову 296 Mugello.