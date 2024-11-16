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Новый BMW iX1 (2026): рестайлинговый кроссовер впервые засняли на дороге

До его появления остается полтора года

Текст: Алексей Шмидт
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BMW приступил к тестам рестайлинговой версии модели X1 (U11), точнее его электрической версии iX1. Прямой конкурент Volvo EX40, который поступит в продажу весной 2026 года, впервые попал в объективы фотошпионов во время испытаний.

Обновленный кроссовер, кузов которого был частично замаскирован, был замечен на серпантинах Германии. 

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Судя по сделанным снимкам машины французским сайтом «L’Argus», основные изменения ждут новый BMW iX1 в его лицевой части – именно она была максимально замаскирована по сравнению с остальными сторонами автомобиля.

bmw ix1 prototype 2024 noir ard mk bd 0 1

Папарацци удалось запечатлеть реформенный баварский кроссовер как в обычной комплектации, так и в варианте M Sport. И это неслучайно, поскольку «батарейный» вседорожник появится весной 2026 года, а его версию с ДВС придется подождать до лета 2027 года.

bmw ix1 prototype 2024 noir ar mk bd 0 1

Внешне реформенному кроссоверу предстоит отличиться от предшественника слегка переработанным бампером и новой световой подписью фар, а внутри выделиться модернизированным интерьером.

Изменения коснутся и электрической трансмиссии машины, в частности эволюции должны подвергнуться ее аккумуляторы. 

Фото:L’Argus

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