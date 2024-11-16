Новый BMW iX1 (2026): рестайлинговый кроссовер впервые засняли на дороге

BMW приступил к тестам рестайлинговой версии модели X1 (U11), точнее его электрической версии iX1. Прямой конкурент Volvo EX40, который поступит в продажу весной 2026 года, впервые попал в объективы фотошпионов во время испытаний.

Обновленный кроссовер, кузов которого был частично замаскирован, был замечен на серпантинах Германии.

Судя по сделанным снимкам машины французским сайтом «L’Argus», основные изменения ждут новый BMW iX1 в его лицевой части – именно она была максимально замаскирована по сравнению с остальными сторонами автомобиля.

Папарацци удалось запечатлеть реформенный баварский кроссовер как в обычной комплектации, так и в варианте M Sport. И это неслучайно, поскольку «батарейный» вседорожник появится весной 2026 года, а его версию с ДВС придется подождать до лета 2027 года.

Внешне реформенному кроссоверу предстоит отличиться от предшественника слегка переработанным бампером и новой световой подписью фар, а внутри выделиться модернизированным интерьером.

Изменения коснутся и электрической трансмиссии машины, в частности эволюции должны подвергнуться ее аккумуляторы.