В большинство регионов России идут холода, но это не должно быть препятствием для путешествий, особенной если в ваших руках есть такой фургон. А если у него будет еще и полный привод, то никаких проблем в форсировании сложных природных участков не возникнет.

Цифровую визуализацию (не настоящий автомобиль) такого автомобиля подготовили художники «AutomagzPro». Дизайнеры назвали машину Dacia Sandman 4×4 2024 и сопроводили свои рендеры выдуманной информацией о новинке.

Фургону достался агрессивный внешний вид, высокий клиренс, а также два ведущих моста и спецшины, позволяющие покидать пределы асфальта.

Недостатка в пластиковой защите нижних кромок кузова нет, а черные колеса нарочито сделаны небольшим размером, чтобы случайно не повредить их на бездорожье.

Независимые художники показали не только внешность, но и потенциальное внутреннее убранство автомобиля.

В его салоне, доступ в который мог бы осуществляться через две сдвижные двери сзади и две обычных спереди, разместился бы наклоненный руль (характерный для фургонов) и практичный тройной бардачок (один из них без крышки) перед пассажирским сиденьем.

Гипотетически возможный Dacia Sandman, если бы он появился в продаже, мог бы получить продвинутый экспедиционный багажник сверху, на который можно водрузить 2-местную палатку, а также 1,5-литровый дизельный мотор Blue dCi на 115 лошадиных сил. Такое решение позволило бы машине обеспечить приемлемый расход топлива и высокий запас хода.