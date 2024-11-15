Японский механик собственноручно построил в сарае точную копию болида Формулы-1 из 70-х

Классические исторические автомобили, в том числе гоночные, часто являются достоянием богатых коллекционеров, либо музеев. Но в Японии живет автомеханик Юдзи Ватахики, который уверен, что способен построить любую машину собственными руками.

Доказать это мужчина решил в собственном сарае, где подготовил точную копию не просто классической машины, а настоящего болида Формулы-1 родом из 70-х.

Выбор японского механика пал на шестиколесный Tyrrell P34, который считается одним из самых уникальных автомобилей Королевских гонок. Суммарно таких болидов было построено всего шесть. Два из них сейчас находятся в японских музеях, еще два принадлежат бывшему гонщику Формулы-1 Пьерлуиджи Мартини, а два последних были уничтожены в авариях.

Точная копия кузова Tyrrell P34 была выполнена японцем из алюминия с помощью наковальни и молотка, а техническая сторона автомобиля оказалась далека от настоящего облита Ф-1. К примеру, в движение реплику приводит не оригинальный мотор Cosworth DFV Tyrrell, а переделанный мотоциклетный двигатель Hauabusa, работающий в паре с задним приводом от Suzuki Cappuccino.

Колеса для своего проекта японец нашел на онлайн-аукционе, но в сильно поврежденном состоянии. Впрочем, ему удалось их восстановить до практически первозданного состояния и обуть в диски своего творения.

Что намеревается делать с уникальной копией болида Tyrrell P34 его автор неизвестно, но, скорее всего, она будет продана кому-то из местных фанатов Формулы-1.