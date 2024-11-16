Новый BMW iX3 Neue Klasse 2026: реальная машина оказалась гораздо проще концепта

В марте 2024 года BMW представила концепт-кар BMW Vision Neue Klasse X, который должен стать прообразом линейки новых электрических «паркетников» баварской марки. Спустя больше, чем полгода в Сеть утекли патентные изображения одной из таких моделей – iX3 Neue Klasse 2026. Рисунки доказали, что в реальности товарный автомобиль будет выглядеть намного проще, чем прототип.

Дизайн

Первое, что сразу бросается в глаза – это отсутствие у «товарного» кроссовера футуристичных боковых зеркал в форме плавников. Вместо них установлены обычные наружные зеркала. Дверные ручки скрытого монтажа уступили место выдвижным, поскольку первые пока не разрешены для массового производства.

Вместе с тем, серийный iX3 серии Neue Klasse обладает гораздо меньшими по размеру колесами, упрощенной панорамной крышей и слегка измененными бамперами, а сами патентные изображения не демонстрируют рисунок светодиодной графики фар и фонарей, которые также должны оказаться менее агрессивными по сравнению с концепцией.

Интерьер пока остается загадкой, так как патентные чертежи ничего не говорят о салоне. Тем не менее, можно с уверенностью предположить, что iX3 будет оснащен новой цифровой кабиной BMW. Ожидается, что эта конфигурация будет включать в себя трапециевидный центральный сенсорный экран наряду с дисплеем BMW Panoramic Vision, который охватывает основание лобового стекла.

Техника

Кроссовер построят на новейшей платформе, которая будет поддерживать мощность 800 В и конфигурацию с одним или двумя электромоторами мощностью от 300 до 600 лошадиных сил. Кроме того, на машине дебютирует новое поколение технологии аккумуляторов, обещающее увеличение скорости зарядки и запаса хода на 30 процентов.

Это гарантирует новому iX3 Neue Klasse дальнобойность в «топовых» версиях на отметках до 800 километров.

Сроки запуска

В продажу серийный кроссовер должен поступить в течение 2025 года.