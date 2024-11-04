Выяснились характеристики и комплектации нового кроссовера Dacia Bigster

Компания Dacia представила свой новый кроссовер Bigster в октябре этого года. Автомобиль, превратившийся из концепта 2021 года в серийное авто, готовится к выходу в продажу. В преддверии этого события самый вместительный и дорогой кроссовер румынской дочки Renault раскрыл все свои комплектации и характеристики.

Длина автомобиля составит 4,57-метра. И по этому параметру Bigster опередит своего младшего собрата Duster. Колесная база флагмана Dacia также будет больше, растянувший с «дастеровских» 2657 мм ровно до 2,7-метра.

Несмотря на слухи, трехрядного салона в «Бигстер» не будет. Машина ограничится 5-местным интерьером с большим багажником, объем которого составляет целых 667 литров.

Отправной точкой при создании Bigster стала платформа CMF-B, которую одно время собирались использовать для новой Lada Niva. Вместе с новой «тележкой» новинка Dacia получила под капот современную гибридную систему на базе 1,8-литрового атмосферного ДВС на 107 лошадиных сил. Ассистирует ему электромотор и «робот», а также компактный аккумулятор на 1,4 кВт/ч.

Альтернативным выбором для европейских покупателей станет модификация с 1,2-литровым «наддувным» двигателем на 140 «сил», а также мягкий гибрид и его газовая версия. Полный привод предложат только в одном исполнении – с простым бензиновым мотором на 130 «скакунов» и «механикой».

Арсенал базовой версии новой модели Dacia включит в себя мультимедийную систему с 10,1-дюймовым экраном, цифровую комбинацию приборов, адаптивный круиз-контроль и электрический привод двери багажника.

В продажу на европейском континенте Bigster поступит в ближайшее время. Цены на него пока не названы, но, вероятно, машине предстоит оказаться немного дороже родственного Duster.