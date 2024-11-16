Следующее поколение кроссовера Mazda CX-5 (2026) хотят сделать лучше, чем Toyota RAV4 Hybrid

Опасения о том, что Mazda с ее новыми моделями CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 оставит ее бестселлер CX-5 не в удел, оказались необоснованными. Представители автопроизводителя из Хиросимы подтвердили, что собираются вывести на рынок новое поколение своего самого популярного «паркетника». Более того, они обещают для него существенные технические изменения.

Mazda уже приступила к разработке своей собственной гибридной трансмиссии, которая должна приблизить кроссовер CX-5 к Toyota RAV4 Hybrid на минимальное расстояние.

По словам топ-менеджера японской марки Винеша Бхинди, следующая генерация CX-5 получит гибридную технологию, которая сейчас является специфичной для «Мазды».

Сейчас японский автопроизводитель в своих гибридных моделях опирается на технологии Toyota, но в новом поколении CX-5 собирается дать бой бестселлеру RAV4. Топ-менеджеры компании заявляют, что кроссовер будет «сосредоточен на динамике вождения» и это станет одним из его ключевых преимуществ перед Toyota RAV4 Hybrid.

Главный вопрос в отношении этого перспективного проекта сегодня состоит в том, когда?

Предполагается, что новая генерация CX-5 может увидеть свет уже в 2025 году, но некоторые издания пишут о 2026 годе. При этом в самой Mazda о сроках запуска нового поколения своего бестселлера пока хранят молчание.