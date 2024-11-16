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Новый Toyota Harrier (2026) обещают сделать крутым гибридным купе-кроссовером 

Он появится в Японии в 2026 году по цене от 2,6 до 3,9-миллиона рублей

Текст: Ростислав Архипов
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На семинаре Multi-Pathway, состоявшемся 28 мая 2024 года, Toyota представила два двигателя нового поколения: 1,5-литровый и 2-литровый бензиновые агрегаты, которые, вероятно, могут появиться под капотом нового поколения кроссовера Harrier. Ранее сообщалось, что Toyota собирается сделать эту модель купеобразным «паркетником» с молодежным дизайном. 

По данным портала «Best Car Web», конкретно для Harrier 2026 зарезервирован 1,5-литровый турбированный агрегат, который станет заменой обычного атмосферного 2,5-литрового двигателя. 

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Силовая установка машины, которая должна оказаться примерно на 10% компактнее актуальных гибридов, должна включить в себя ДВС и электромотор. Специально под нее в кроссовере сделают низкий уровень капота, что улучшит аэродинамику автомобиля.

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От нового Harrier также ждут стильного дизайна, способного привлечь к машине молодежную аудиторию, которой не хватает нынешней итерации этого «паркетника».

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Если верить неофициальным рендерам, выпущенным в Японии, свежая генерация Toyota Harrier сможет похвастать купеобразным силуэтом с покатой линией крыши, узкой светотехникой (фары и фонари), потайными дверными ручками и продвинутыми бамперами как спереди, так и сзади. 

Презентацию реформенного кроссовера ждут в 2026 году. Инсайдеры считают, что за машину будут просить от 4 миллионов до 6 миллионов иен или 2,6 – 3,9-миллиона рублей по нынешнему курсу валют.

Фото:Best Car Web

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