19-летний Subaru Impreza WRX STi продают за 7,9 миллиона рублей

Любой экземпляр Subaru Impreza WRX STi является ценным и вызывает неподдельный интерес среди фанатов компании, а также коллекционеров. Особенно, когда речь заходит о машинах с небольшим пробегом и в отличном состоянии. Накануне один из таких автомобилей выставили на торги по внушительной цене, но на нее у седана есть веские причины.

Subaru Impreza WRX STi из Греции сошел с конвейера в 2005 году. Главной ценностью этого экземпляра является его поистине мизерный пробег. За 19 лет автомобиль проехал всего 13 тысяч километров и благодаря этому находится практически в идеальном состоянии.

4-дверка выполнена с использованием отделки Java Black с перламутровым эффектом, который при попадании солнечного света приводит к тому, что оттенок меняется в сторону золотисто-коричневого. Внутри автомобиль сочетает в себе черный и темно-синий цвета в обивки сидений и дверных панелей, а также изобилует вставками красного цвета.

Машина находится в полностью стоковом виде (на нее установлен даже тот же самый комплект шин, который шел с завода). Под капотом Impreza WRX STi установлен 2-литровый оппозитный мотор, развивающий 265 лошадиных сил и 343 Нм крутящего момента. Вместе с ним трудится МКПП и система полного привода с передним и задним самоблокирующимися дифференциалами.

От 0 до 100 км/ч такая «Импреза» разгоняется за 5,5-секунды, а ее максимальная скорость равна 244 километрам в час.

Выставленный на аукцион Premium Cars автомобиль собираются продать по цене в 74 тысячи 950 евро или примерно 7,9 миллиона рублей.