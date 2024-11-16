Кроссовер Mazda CX-50 стал доступен с пуленепробиваемым кузовом

Путешествие в безопасности – одна из важных составляющих владения любым автомобилем. При этом в Колумбии с этим наблюдаются определенные проблемы. Помочь в решении этого вопроса своим клиентам взялась Mazda, выпустившая на местный рынок кроссовер CX-50, для которого предусмотрена опция с пуленепробиваемым кузовом.

Как сообщает портал «Hatena Blog», помимо CX-50 аналогичную защиту от огнестрельного оружия компания предлагает также для других кроссоверов: CX-30 и CX-5.

Все эти автомобили могут быть модернизированы за дополнительную плату до баллистической защиты 2 уровня, обеспечивая защиту пассажиров от огня стрелкового оружия калибром до 9 мм.

Дилерская опция, которую Mazda предоставит в Колумбии официально, включает в себя установку на машину 17-миллиметрового ударопрочного многослойного стекла, а также трехмерных баллистических панелей для всех твердых поверхностей.

В Mazda заявляют, что для покупки таких машин в отличие от полноценных бронемобилей, используемых в Колумбии политиками и VIP-персонами, обычным клиентам компании не потребуется никакого разрешения со стороны местных властей.

Более того, представители японской компании обещают, что дополнительный вес, вызванный наличием брони, не скажется на динамических характеристиках автомобилей.