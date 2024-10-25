Эксперты назвали лучшие автомобильные шины 

Покрышки – пожалуй, один из самых главных расходников, участвующих в безопасности любой машины. Чем они эффективнее и качественнее, тем меньше шансов попасть в ДТП. Выбор автомобильных шин сегодня крайне велик, поэтому определить лучшие удается лишь экспертам, проводящим их тесты.
На днях авторитетный американский портал «Consumer Reports» составил список из лучших автомобильных покрышек, которые можно купить для своей легковушки, кроссовера/внедорожника или даже пикапа.
Michelin Defender и Hankook Kinergy XP
Покрышки популярного французского бренда хорошо показали себя в любых погодных условиях и обладают шокирующим прогнозируемым сроком службы протектора в 160 тысяч км. В качестве альтернативы им эксперты советуют рассмотреть шины Hankook Kinergy XP, набравшие в тестах почти столько же баллов, что и Michelin.
Michelin Pilot Sport All Season 4
Еще одним популярные покрышки, которые отлично подходят для тех, для кого важна управляемость автомобиля. Утверждается, что такие шины обладают способностью выдерживать пробеги до 100 тысяч км, а в качестве единственного их минуса называется сопротивление качению, которое является выше среднего.
Альтернативным выбором для этих шин в CR называют покрышки BFGoodrich G-force Comp-2 A/S plus.
Весь ТОП лучших шин по версии Consumer Reports выглядит следующим образом:
- Michelin Defender
- Hankook Kinergy XP
- Michelin Pilot Sport All Season 4
- BFGoodrich G-force Comp-2 A/S plus
- Michelin Pilot Sport 4S
- Nokian Hakkapeliitta R5
- Continental Viking Contact
- Michelin X-Ice
- Bridgestone Blizzak LM005s
- Hankook Winter I*cept Evo 3
- Michelin Crossclimate 2
- Vredestein HiTrac
- Continental TerrainContact H/T
- General Grabber HTS60
- Continental TerrainContact A/T
- Michelin LTX A/T 2.