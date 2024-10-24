Более 720 тысяч кроссоверов и других автомобилей Honda имеют высокий риск возгорания

Honda заработала свое имя благодаря созданию безотказных автомобилей, но даже с ними порой могут происходить неприятности, способные оказать серьезное влияние на безопасность.

Недавнее расследование Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) свидетельствует о том, что некоторые модели «Хонды» имеют неисправный топливный насос высокого давления. Он может треснуть, чем вызвать утечку горючего, а также спровоцировать возгорание автомобиля.

В Honda уже выяснили, в чем была проблема. Эти детали поставляются компании фирмой Hitachi Astemo Lld. На их производстве имел место дефект режущего инструмента для обработанной стружки с чрезмерной осевой нагрузкой и крутящим моментом. Это означает, что насосы в процессе их изготовления проворачивались слишком сильно, что приводило к появлению на их корпусах трещин.

Honda Civic. Фото: Honda

Под отзывную кампанию, которая охватывает 720 тысяч машин Honda, попадают следующие модели автопроизводителя:

Honda Accord (2023-2025 модельных годов)

Honda Accord Hybrid (2023-2024 модельных годов)

Honda Civic и Civic Hybrid (2025 модельного года)

Honda CR-V Hybrid (2023-2025 модельных годов).

Вероятность того, что такие автомобили сейчас эксплуатируются в России, минимальна. В начале 2022 года Honda покинула наш рынок, но по дорогам РФ могут ездить немногочисленные дефектные автомобили, ввезенные за последние годы по параллельному импорту.