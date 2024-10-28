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Сотрудники Volkswagen в Германии проведут забастовку

Работники недовольны планами компании по закрытию заводов

Текст: Михаил Романченко
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Сотрудники компании Volkswagen собираются прекратить работу в понедельник, 28 октября, в знак протеста против планов закрытия заводов автопроизводителя в стране.

Как сообщает голландский «Autoweek», лидеры профсоюзов проинформируют работников одиннадцати предприятий в Германии о ходе переговоров с компанией.

Сейчас Volkswagen борется с последствиями снижения спроса на его автомобили в Европе на фоне растущей конкуренции со стороны Китая. У автопроизводителя были несколько трудных недель с тех пор, как в конце сентября руководство автогиганта попыталось договориться с профсоюзами. Те заявляют, что не собираются платить за ошибки руководства компании.

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Период охлаждения закончится в следующем месяце, после чего с декабря могут последовать новые забастовки в филиалах VW по всей Германии. 

Как утверждают главы профсоюзов, руководство Volkswagen до сих пор не представило последовательного плана того, как оно хочет вести компанию в будущее. 

По словам главы производственного совета VW Даниэла Кавалло, компания не желает отказываться от закрытия заводов и сокращения рабочих мест даже на фоне негодования со стороны всех своих работников. 

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Источник:Autoweek
Фото:Volkswagen

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