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Представлен внедорожник Nissan, который обещал оказаться намного лучше Toyota Land Cruiser

Состоялась официальная премьера нового поколения Nissan Patrol (Y63)

Текст: Алексей Шмидт
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Ожидание завершилось. После публикации серии тизерных изображений Nissan наконец-то рассекретил новую генерацию своего рамного внедорожника Patrol (Y63), который в США, как и прежде, будет называться Armada.

Никаких серьезных расхождений со слухами, которые долгое время циркулировали об этом проекте, не произошло. Машина действительно сменила внешний облик, а также техническую составляющую, отойдя от устаревшего мотора V8. Ровно то же самое не так давно было сделано с главным соперником Patrol – Toyota Land Cruiser. 

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Разработчики из Nissan еще в прошлом году обещали, что их детище окажется намного лучше, чем конкурент. А покупатели будут выстраиваться в очередь, чтобы приобрести или поездить на новом «Патроле». Как оно получится в реальности пока неизвестно, ведь продажи рамного внедорожника стартуют только через несколько месяцев. 

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Одним из главных новшеств нового Patrol/Armada стал его переезд на новую раму, которую удалось сделать значительно более жесткой, чем она была у предшественника.

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Новая платформа означает новые размеры: Y63 теперь имеет 5205 мм в длину (+35 мм), 2030 мм в ширину (+35 мм) и 1955 м в высоту (без изменений). Он также «намного больше» в третьем ряду, благодаря тому, что задняя часть и багажник на 30 процентов шире, чем в Y62.

Для тех, кто любит вылазки на природу, был подготовлен вариант Pro-4X, который отличается от простых внедорожников собственным дизайном «передка», наличием защиты картера и поддона трансмиссии, управляемой электроникой блокировки заднего дифференциала и «зубастых» покрышек. 

armada y63 pro

Под капот внедорожников будут устанавливать новый 3,5-литровый твин-турбированный двигатель V6, отдача которого составляет 425 лошадиных сил и 700 Нм. Помимо него для покупателей модели предложат 3,8-литровый атмосферный V6 на 316 «сил» и 386 Нм, но он появится чуть позже.

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Связку обоим будет составлять одинаковая 9-скоростная автоматическая трансмиссия, которая сменила 7-диапазонную АКПП, а также полный или задний привод (моноприводную версию предложат только для американского Armada).

Фото:Nissan

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