Toyota нашла решение фатальной проблемы в Grand Highlander и Lexus TX

Несколько месяцев назад Toyota столкнулась с негативной реакцией на внедорожные модели Grand Highlander и Lexus TX. Выяснилось, что два трехрядных кроссовера, в первую очередь предназначенных для семей, имели неисправные боковые подушки безопасности. Это привело к тому, что автопроизводитель отозвал автомобили и даже выкупил некоторые из них у клиентов.

Хуже того, тогда у автопроизводителя не было готового решения этой проблемы, но Кент Райс, вице-президент группы Toyota Motor North America, подтвердил порталу «Automotive News», что теперь оно найдено, поэтому производство моделей возобновится в октябре.

По словам топ-менеджера «Тойоты», компания совершила ошибку, но похвалил как клиентов, так и дилеров, которые отнеслись к этой проблеме лояльно.

В июне Toyota отозвала 145 000 единиц Grand Highlander и Lexus TX из-за дефекта, связанного с подушкой безопасности со стороны водителя.

Если во время аварии стекло водителя опущено, подушка безопасности может не сработать, что увеличивает риск получения травм и делает машины опасными. Оба автомобиля популярны благодаря своей семейной трехрядной компоновке, что создает тревогу за безопасность тех, кто их эксплуатирует.

Сразу после этого Toyota объявила о прекращении продаж для решения этой проблемы, а также прекратила поставлять их к дилерам.

Это не первая неприятная история, с которой была связана Toyota. Ранее компании пришлось отозвать более 100 тысяч единиц моделей Toyota Tundra и Lexus LX из-за производственного дефекта, вызвавшего неисправность 3,4-литровой силовой установки V35A-FTS V6 с двойным турбонаддувом. Автопроизводителю пришлось заменить дефектные двигатели, что обошлось компании в немалые деньги.