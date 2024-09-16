Городской хэтчбек-трансформер CT-2 с регулируемой шириной появится в 2026 году

В 2021 году на выставке IIA состоялась премьера прототипа городского хэтчбека-трансформера CT-1, который благодаря своей минимальной ширине в один метр и длине в 2,5-метра мог проехать даже через самые узкие улочки. При нажатии специальной кнопки колеса машины были способны перемещаться дальше наружу, увеличивая ее ширину до 1,3-метра, что предотвращало опрокидывание автомобиля на поворотах даже при езде на максимальной для такого транспортного средства скорости в 88 км/ч.

Накануне выяснилось, что товарный вариант такого хэтчбека с регулируемыми габаритами уже не за горами. Машина получит название CT-2 и появится в 2026 году.

Как и прототип, серийный хэтчбек-трансформер будет иметь два сиденья, установленных в ряд, и по одной двери с каждой из сторон. Внутри расположится центральный дисплей с самой важной информацией для водителя и держатель для мобильного телефона с навигацией.

Органы управления бортовым компьютером, круиз-контролем, аудиосистемой и телефонной связью разместятся на рулевом колесе.

В отличие от прототипа, который имел большую заднюю дверь, CT-2 имеет раздельную заднюю дверь.

Верхняя часть, включая заднее стекло, открывается вверх, а нижняя – вниз. При сложении заднего сиденья объем багажного отделения составляет 450 литров (500 литров при снятом заднем сиденье).

Привод машины состоит не из одного, а из двух электродвигателей, установленных на задней оси. Их общая мощность равна 30 лошадиным силам. Энергия на моторы поступает от литий-ионного аккумулятора емкостью 15 кВт/ч.

В мотоциклетном цикле WMTC запас хода машины составит 180 километров, но снизится до 120 километров, если активировать кондиционер. Зарядить машину можно будет от обычной бытовой розетки за 4 часа 30 минут.

Производством новинки займется компания Cecomp, завод которой расположен в Италии. Базовая цена автомобиля составит около 19 тысяч евро или 1,9 миллиона рублей по нынешнему курсу.