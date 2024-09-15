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На BMW подают в суд: АКПП кроссовера X1 реагирует на газ через 7 секунд после нажатия на педаль

Истцы считают, что такое поведение трансмиссии может быть опасно для жизни

Текст: Михаил Романченко
bmw

Компания BMW стала фигурантом очередного коллективного иска в адрес автопроизводителя, в котором утверждается, что поведение трансмиссии кроссовера X1 делает автомобиль опасным для эксплуатации.

Инициаторами судебного разбирательства стали супруги из штата Вирджиния (США), владеющие «паркетников» BMW X1 2023 года выпуска, оснащенных 7-диапазонной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT (один из видов АКПП). По их словам, иногда для реакции на действия водителя АКПП может требоваться до 7 секунд. 

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В иске говорится, что такое поведение трансмиссии X1 делает его дерганым при движении на низких скоростях, либо при выездах с перекрестков, а также заставляет машину откатываться в направлении, противоположном пути водителя. В то время как рывки с вывернутыми колесами могут при неблагоприятных стечениях обстоятельств приводить к опрокидыванию кроссовера.

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Владельцы X1 уверены, что проблемы с откатом могут быть связаны с неисправным срабатыванием сцеплений, дефектами в компонентах сцепления и проблемами в программном обеспечении, соединяющем двигатель, трансмиссию и программное обеспечение тормозов. 

X1 DTC

Они требуют возместить им деньги, которые были потрачены на неисправные кроссоверы, но общая сумма иска пока не раскрывается.  

Источник:CarsCoops
Фото:BMW

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