На BMW подают в суд: АКПП кроссовера X1 реагирует на газ через 7 секунд после нажатия на педаль

Компания BMW стала фигурантом очередного коллективного иска в адрес автопроизводителя, в котором утверждается, что поведение трансмиссии кроссовера X1 делает автомобиль опасным для эксплуатации.

Инициаторами судебного разбирательства стали супруги из штата Вирджиния (США), владеющие «паркетников» BMW X1 2023 года выпуска, оснащенных 7-диапазонной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT (один из видов АКПП). По их словам, иногда для реакции на действия водителя АКПП может требоваться до 7 секунд.

В иске говорится, что такое поведение трансмиссии X1 делает его дерганым при движении на низких скоростях, либо при выездах с перекрестков, а также заставляет машину откатываться в направлении, противоположном пути водителя. В то время как рывки с вывернутыми колесами могут при неблагоприятных стечениях обстоятельств приводить к опрокидыванию кроссовера.

Владельцы X1 уверены, что проблемы с откатом могут быть связаны с неисправным срабатыванием сцеплений, дефектами в компонентах сцепления и проблемами в программном обеспечении, соединяющем двигатель, трансмиссию и программное обеспечение тормозов.

Они требуют возместить им деньги, которые были потрачены на неисправные кроссоверы, но общая сумма иска пока не раскрывается.