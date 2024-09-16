Седан-версия нового Suzuki Swift впервые «попалась» фотошпионам без камуфляжа

В Сеть утекли первые фотографии нового поколения седана Suzuki Dzire, который собираются представить в октябре этого года. Автомобиль, полностью лишенный камуфляжа, выложило издание «Timesofindia», но впоследствии удалило как этот снимок.

Несмотря на то, что Dzire является аналогом хэтчбека Swift в 4-дверном кузове, на этот раз машины почти не будут пересекаться внешне.

Судя по фотографии, утекшей в Сеть, седану предстоит получить другие фары с горизонтально интегрированными дневными ходовыми огнями, переделанный бампер, а также иной набор легкосплавных колес, модернизированные задние фонари и новый багажник.

Одной из главных «фишек» свежей генерации брата Swift должно стать появление у него люка с электроприводом, что сделает его единственной моделью в классе с такой опцией.

Арсенал новинки также должен включить в себя: информационно-развлекательную систему с плавающим сенсорным экраном, беспроводные интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay, проекционный дисплей (HUD), звуковую систему ARKAMYS, аналоговую приборную панель с 4,2-дюймовым цифровым MID, новые элементы управления HVAC, задние вентиляционные отверстия кондиционера, 360-градусную камеру и климат-контроль.

Уже известно, что под капотом седана Dzire нового поколения будет установлен современный 1,2-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор Z12E, который дебютировал в свежем Swift. Этот атмосферный двигатель развивает максимальную мощность 82 лошадиные силы и крутящий момент в 112 Нм.

Варианты трансмиссий новинки включат знакомые для него 5-ступенчатую МКПП или 5-скоростной «робот» АМТ.