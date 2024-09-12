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Nissan отверг идею использования для Patrol и нового Mitsubishi Pajero одинаковой платформы

У каждого внедорожника будет своя собственная архитектура

Текст: Ростислав Архипов
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Ни для кого не секрет, что Renault, Nissan и Mitsubishi делят друг с другом запчасти, платформы и целые автомобили. В рамках Альянса все три стороны согласились сотрудничать, чтобы оптимизировать расходы и помогать друг другу в исследованиях и разработках. 

Это чисто деловое решение, которое продиктовано стремлением заработать как можно больше. Но, как выяснилось недавно, несмотря на то, что эти три бренда входят в одну группу, это совсем не значит, что все их участники согласны делиться технологиями друг с другом, когда речь заходит о важных для них моделях.

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Одним из таких автомобилей, техническая часть которого не будет распространяться на весь альянс, станет недавно выпущенный Nissan Patrol нового поколения (Y63). Руководство Nissan признало, что вело переговоры с Mitsubishi об использовании в проекте возрожденного Pajero шасси «Патрол», но в конечном итоге решило не делиться этой «тележкой». И на то были весомые причины.

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Старший вице-президент Nissan и директор по планированию Француа Байи дал интервью австралийским автомобильным СМИ, рассказав, что совместное использование платформы их флагманской модели, особенно с культовым названием, с другим автопроизводителем, пусть даже родственным, плохая идея, заявив следующее:

«Это (Patrol – Daily-Motor.Ru) не автомобиль B-сегмента или C-сегмента. Это наш флагман. Это то, чем является Nissan».  

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Другой топ-менеджер Nissan (Иван Эспиноса) также пришел к выводу, что у Patrol и Pajero разные философии. В случае с Nissan – это полноразмерный внедорожник, тогда как Mitsubishi будет позиционировать новый «Паджеро» как модель среднего размера. 

Что интересно, Mitsubishi разделяет те же чувства с Nissan, ведь ранее компания ясно дала понять, что если вернет Pajero, то предпочтет заняться им в одиночку. 

Официального подтверждения начала работ над новым Mitsubishi Pajero пока нет, но ходят слухи, что машина появится ориентировочно в 2027 году. В ее основу может лечь архитектура актуальной генерации кроссовера Outlander, а под капотом в качестве одного из вариантов силовых агрегатов расположиться подключаемая гибридная установка. 

Фото:Nissan, Mitsubishi

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