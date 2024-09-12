Nissan отверг идею использования для Patrol и нового Mitsubishi Pajero одинаковой платформы

Ни для кого не секрет, что Renault, Nissan и Mitsubishi делят друг с другом запчасти, платформы и целые автомобили. В рамках Альянса все три стороны согласились сотрудничать, чтобы оптимизировать расходы и помогать друг другу в исследованиях и разработках.

Это чисто деловое решение, которое продиктовано стремлением заработать как можно больше. Но, как выяснилось недавно, несмотря на то, что эти три бренда входят в одну группу, это совсем не значит, что все их участники согласны делиться технологиями друг с другом, когда речь заходит о важных для них моделях.

Одним из таких автомобилей, техническая часть которого не будет распространяться на весь альянс, станет недавно выпущенный Nissan Patrol нового поколения (Y63). Руководство Nissan признало, что вело переговоры с Mitsubishi об использовании в проекте возрожденного Pajero шасси «Патрол», но в конечном итоге решило не делиться этой «тележкой». И на то были весомые причины.

Старший вице-президент Nissan и директор по планированию Француа Байи дал интервью австралийским автомобильным СМИ, рассказав, что совместное использование платформы их флагманской модели, особенно с культовым названием, с другим автопроизводителем, пусть даже родственным, плохая идея, заявив следующее:

«Это (Patrol – Daily-Motor.Ru) не автомобиль B-сегмента или C-сегмента. Это наш флагман. Это то, чем является Nissan».

Другой топ-менеджер Nissan (Иван Эспиноса) также пришел к выводу, что у Patrol и Pajero разные философии. В случае с Nissan – это полноразмерный внедорожник, тогда как Mitsubishi будет позиционировать новый «Паджеро» как модель среднего размера.

Что интересно, Mitsubishi разделяет те же чувства с Nissan, ведь ранее компания ясно дала понять, что если вернет Pajero, то предпочтет заняться им в одиночку.

Официального подтверждения начала работ над новым Mitsubishi Pajero пока нет, но ходят слухи, что машина появится ориентировочно в 2027 году. В ее основу может лечь архитектура актуальной генерации кроссовера Outlander, а под капотом в качестве одного из вариантов силовых агрегатов расположиться подключаемая гибридная установка.