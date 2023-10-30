Новый Nissan Patrol (Y63) обещает оказаться намного лучше, чем Land Cruiser 300

В линейке компании Nissan полноразмерный внедорожник Patrol появился в далеком 51-м году прошлого столетия и с тех пор поменял девять поколений. Актуальная, десятая по счету генерация этой модели, дебютировала в 2010 году (Y62), обновившись в 2019-м.

Теперь пришел черед появления нового воплощения Patrol, которое получит индекс Y63. Накануне об этом внедорожнике стали известны без преувеличения сенсационные подробности.

Вице-президент Nissan Motor Corporation Иван Эспиноса дал интервью австралийским СМИ, в ходе которого заявил следующее:

Вместе с тем, топ-менеджер японской марки подтвердил, что с переходом в новую генерацию «Патрол» лишится 5,6-литрового мотора V8, перейдя на 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом. При этом дизельной версии у машины не будет.

Сомнения в том, насколько удачным будет выбор силовой установки для модели Patrol, Эспиноса прокомментировал так:

«Покупатели, попробовавшие V6 с двойным «наддувом», откроют для себя новую вселенную. Я принадлежу к поколению, которое раньше любило V8 и до сих пор любит, но с этим мотором (3,5-литровым V6 твин-турбо) вы забудете о V8».

В продажу новый Nissan Patrol, который обещают сделать грозным конкурентом Toyota Land Cruiser 300, поступит в 2025 году.