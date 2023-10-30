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Новый Nissan Patrol (Y63) обещает оказаться намного лучше, чем Land Cruiser 300

Проверить это на практике можно будет в 2025 году

Текст: Алексей Шмидт
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В линейке компании Nissan полноразмерный внедорожник Patrol появился в далеком 51-м году прошлого столетия и с тех пор поменял девять поколений. Актуальная, десятая по счету генерация этой модели, дебютировала в 2010 году (Y62), обновившись в 2019-м.

Теперь пришел черед появления нового воплощения Patrol, которое получит индекс Y63. Накануне об этом внедорожнике стали известны без преувеличения сенсационные подробности.

Вице-президент Nissan Motor Corporation Иван Эспиноса дал интервью австралийским СМИ, в ходе которого заявил следующее:

«Наш новый Patrol (Y63) будет намного лучше, чем Land Cruiser. Вы все (обращаясь к журналистам) захотите его купить или поездить на нем».

Вместе с тем, топ-менеджер японской марки подтвердил, что с переходом в новую генерацию «Патрол» лишится 5,6-литрового мотора V8, перейдя на 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом. При этом дизельной версии у машины не будет. 

nissan patrol render srk designs

Сомнения в том, насколько удачным будет выбор силовой установки для модели Patrol, Эспиноса прокомментировал так:

«Покупатели, попробовавшие V6 с двойным «наддувом», откроют для себя новую вселенную. Я принадлежу к поколению, которое раньше любило V8 и до сих пор любит, но с этим мотором (3,5-литровым V6 твин-турбо) вы забудете о V8».

В продажу новый Nissan Patrol, который обещают сделать грозным конкурентом Toyota Land Cruiser 300, поступит в 2025 году.

Источник:CarSales
Фото:SRK Designs

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