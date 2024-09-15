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Назван худший среднеразмерный SUV в этом году: он супернадежный

Машина расположилась 32-м месте из 32-х

Текст: Алексей Шмидт
Копия 001 2024 Toyota 4Runner TRD Pro Lead

На днях журнал «Car and Driver» опубликовал список лучших кроссоверов и внедорожников 2024 года (SUV) и его результаты удивили не тем, кто занял первые места, а тем, кто расположился на последнем. Этот автомобиль известен своей прочностью и надежностью, так что звание худшего среднеразмерного SUV выглядит в случае с ним слегка странно, хотя и имеет под собой основания. 

Лучшим среднеразмерным кроссовером или внедорожником этого года стал Kia Telluride. Корейский SUV расположился в ТОП-е на первом месте с оценкой 10 баллов из 10.

За ним выстроились: Toyota Grand Highlander, Mazda CX-90, Toyota Land Cruiser, Ford Bronco, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe и другие. Тогда как последнее место в этом списке досталось Toyota 4Runner. Японец заработал всего 4 балла из 10 и оказался только 32-м.

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Копия 2024 toyota 4runner 3

Но почему его посчитали худшим, ведь это один из внедорожников старой школы, который известен своей супернадежностью (J.D.Power оценивает ее в образцовые 86 баллов из 100)? Все дело в том, что он старый. 

Пятое поколение Toyota 4Runner появилось в 2010 году, а в 2014-м году машина прошла через небольшой рестайлинг. Критики жалуются, что этот среднеразмерный внедорожник обладает устаревшим интерьером, а также не самой комфортной ходовой частью и древней трансмиссией. 

2024 Toyota 4Runner interior

Следующее поколение Toyota 4Runner обещают представить в 2025 году. Автомобиль ожидают существенные изменения, которые затронут как его внешность, так и техническую часть, что почти наверняка сделает его значительно дороже актуальной генерации. 

Источник:Car and Driver
Фото:Toyota

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