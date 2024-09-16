Эксперты составили ТОП-15 японских кроссоверов и внедорожников с непревзойденной прочностью

Японские автомобильные бренды уже давно ценятся за исключительное качество. Эти автопроизводители овладели искусством создания транспортных средств, которые выдерживают испытание временем. Это верно и для их кроссоверов, а также внедорожников, сочетающих в себе прочную долговечность с инновационными функциями.

Эксперты портала «Motorbiscuit» составили ТОП-15 японских SUV, которые способны удивить непревзойденной прочностью.

Первое место в этом рейтинге специалисты отдали Toyota Land Cruiser. Внедорожник похвалили за его мощный двигатель и постоянную систему полного привода с системами Multi-Terrain Select и Crawl Control, а также за невероятную долговечность. Утверждается, что при должном обслуживании он способен проходить более полумиллиона километров.

Вторую строчку в ТОП-е эксперты отдали Honda Pilot. Считается, что эта модель практически не теряет в цене, а также обеспечивает достаточный уровень проходимости по бездорожью и мощности для рядового водителя.

Тройку замкнул Lexus GX. По словам авторов этого списка, такие внедорожники обладают одними из самых низких затрат на техническое обслуживание, поскольку практически не выходят из строя. Многие владельцы проезжают на них свыше 400 тысяч километров и не сталкиваются ни с какими серьезными неисправностями.

Остальная часть рейтинга самых прочных японских кроссоверов и внедорожников включила в себя также такие модели как:

4) Toyota 4Runner

5) Subaru Forester

6) Mazda CX-5

7) Lexus RX

8) Toyota Highlander

9) Honda CR-V

10) Subaru Outback

11) Mitsubishi Outlander

12) Nissan Armada

13) Nissan Murano

14) Acura MDX

15) Infiniti QX60.