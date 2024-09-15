Nissan подтверждает, что разработка возрожденной Silvia стартовала

Руководство Nissan подтвердило информацию о том, что в стане японского автопроизводителя уже ведутся ранние работы над возрожденным проектом модели Silvia. В частности речь идет о предварительных исследованиях, которые позволят определить, какая архитектура должна лечь в основу совершенно нового спортивного автомобиля.

Вице-президент «Ниссан» по стратегии и планированию продукции Иван Эспиноса в интервью зарубежным СМИ заявил, что лоббирует проект Silvia, но поспешил умерить ожидания.

По словам топ-менеджера, начало исследовательских работ над проектом еще совсем не значит, что он будет реализован, так как окончательное решение в отношении него еще не принято.

Если новому Nissan Silvia все же будет дан «зеленый свет», то ожидать, что машина будет разработана совместно с другим автопроизводителем, не стоит.

Автомобиль собираются подготовить собственными силами «Ниссан», а затем предложить его для своих партнеров в качестве основы для спортивных моделей с их шильдиками (бизнес-модель, известная как бейдж-инжиниринг).

Nissan Silvia является одним из самых знаковых японских автомобилей 90-х. Наряду со своим братом Skyline этот седан стал героем фильмов и игр, посвященных тюнингу. Впервые появившись в 1975 году модель непрерывно выпускалась до 2002 года, но затем была отправлена на заслуженную пенсию.