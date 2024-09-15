«Надежные, но не безопасные»: фельдшер скорой помощи советуют не покупать такие автомобили

Автомобили Toyota считаются очень надежными, благодаря чему старые машины практически не отправляются в утиль и до сих пор эксплуатируются своими владельцами. Но у их долговечности есть и обратная сторона, о которой накануне рассказал один из фельдшеров из Австралии.

Медицинский сотрудник, работающий на скорой помощи, и выезжающий в том числе на случаи ДТП, опубликовал в социальной сети «Reddit» призыв к молодым людям избегать покупки старых автомобилей Toyota:

«Я знаю, общее мнение людей, спрашивающих, какой автомобиль нужно купить, сводится к дешевой старой Toyota. И я согласен, что они надежны. Но они не безопасны по сравнению с современными машинами. Многие смертельные случаи можно было бы предотвратить, если бы жертва находилась в более безопасном современном автомобиле. Старые Corolla и Hilux обеспечивают нулевую защиту при движении со скоростью 100 километров в час».



Завершил свое сообщение фельдшер вполне логичными словами, но к ним вряд ли кто-то всерьез прислушается:

Утверждение о том, что старые машины гораздо опаснее в случае ДТП, чем современные, имеет под собой основу.

Профессор и директор Центра исследования несчастных случаев Университета Монаша Стюард Ньюстед подтверждает, что по статистике погибнуть в ДТП за рулем старого автомобиля шанс гораздо выше, чем в новых: