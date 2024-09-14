Страшная находка: владелец пикапа Nissan Frontier обнаружил, что в его пикапе отсутствуют сварные швы рамы

Считается, что автопроизводители заинтересованы в том, чтобы создавать качественные транспортные средства, которые не только надежны, но и безопасны. Но даже самые именитые компании могут допускать ошибки.

Накануне один владелец пикапа Nissan Frontier рассказал о неприятной находке, которую он случайно обнаружил в своей машине после покупки.

Мужчина, недавно ушедший в отставку из армии, приобрел себе в качестве подарка подержанный полноприводный Frontier в прошлом году. Это был пикап 2023 года выпуска с пробегом 22 тысячи километров, на который по какой-то причине уже не действовала гарантия.

Спустя месяц после начала эксплуатации владелец машины стал слышать скрип и дребезжание справа спереди, но подумав, что это какая-то втулка, либо что-то похожее не сразу записался на осмотр в автосервис.

Примерно через 2 недели появился новый странный звук – рулевое колесо стало хлюпать, что заставило мужчину отправиться к дилеру Nissan, где ему вынесли печальный вердикт – на его машине дефектная рама, а автомобиль опасен для эксплуатации.

Оказалось, что на раме отсутствовали множественные важные сварные швы, что создавало чрезмерную нагрузку на другие ее части. Хуже всего, что в некоторых местах рама прогибалась, поэтому в них образовались трещины.

Скриншот жалобы владельца на дефектную раму в соцсетях

Первоначально в Nissan согласились заменить дефектную раму, но дилер долгое время игнорировал владельца неисправного Frontier. Сдвинуть с мертвой точки дело удалось только после того, как был поднят шум в прессе.

Nissan подтвердил, что 9 сентября доставил новую раму к дилеру, а значит вскоре владелец Frontier с опасной неисправностью сможет вновь вернуть свою машину на общественные дороги.

По мнению мужчины, «робот» на производстве мог пропустить его раму, так что с такой проблемой могут столкнуться и некоторые другие владельцы машин, выпущенных на этом заводе.