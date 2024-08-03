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В Россию начали ввозить новый корейский рамный пикап

Текст: Алексей Шмидт
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Компания SsangYong, недавно полностью переименовавшая в KG Mobility, приступила к выпуску пикапа на базе Rexton последней генерации в 2021 году. В Корее машина успела собрать немало поклонников, а теперь ее начали продавать в том числе на российском рынке.

По данным портала Daily-Motor.Ru, несколько параллельных импортеров привезли в РФ пикапы SsangYong Rexton Sports. Машины, выпущенные в 2024 году, прибыли к нам из родной для них Южной Кореи.

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Оснащение таких автомобилей включает в себя 2,2-литровый бензиновый мотор, выдающий 202 лошадиные силы, а также автоматическую коробку передач японской фирмы Aisin и систему полного привода с «понижайкой» и блокировкой дифференциала сзади. 

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Rexton Sports обладает длиной в 5,1-метра. Автомобиль укомплектован задней подвеской на пружинах, которая способна выдерживать нагрузку до 400 кг. 

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Цены на рамный утилитарник от SsangYong в России стартуют с цифры в 3 миллиона 700 и могут доходить до 5 миллионов 200 тысяч рублей в зависимости от комплектации машины и самого дилера, продающего такие автомобили вживую и под заказ. 

Ранее стало известно, что в РФ стал доступен аналог Toyota Camry. Седан Avalon привезли на наш рынок напрямую из Китая. Считается, что он надежнее своего оригинала. 

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