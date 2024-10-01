Британцы назвали худший «хот-хэтч», которого нужно избегать

Сегмент «заряженных» хэтчбеков требует от таких машин универсальности. Они должны одинаково хорошо ехать по треку, но при этом в случае необходимости отправиться за ребенком в школу, либо съездить в супермаркет за продуктами.

Аналитики британского журнала «WhatCar» составили список из лучших представителей этого класса, но попутно раскрыли одну модель, от которой в этом сегменте стоит держаться подальше.

В список идеальных хот-хэтчей вошли следующие модели. Все они считаются веселыми для езды, но при этом универсальными:

10 место – Cupra Leon

9 место – Mercedes-AMG A35

8 место – BMW M135i

7 место – Volkswagen Golf GTI

6 место – Ford Focus ST

5 место – BMW 125ti

4 место – Hyundai Ioniq 5 N

3 место – Volkswagen Golf R

2 место – Audi S3

1 место – Mercedes-AMG A45 S Plus.

Но интереснее этого ТОП-а оказался автомобиль, который британские эксперты не советуют к покупке, если речь заходит о категории «заряженных хэтчбеков». Такой машиной оказался Abarth 595, представляющий собой более быструю версию модели Fiat 500.

Автомобиль называют поразительно быстрым и стильным, но это не подкрепляется в поворотах. Кроме того, динамичные поездки на этой 5-дверке сопряжены с периодическими «прыжками» из-за странной работы подвески, что может сильно утомлять не только пассажиров, но и самого водителя.