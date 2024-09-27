В России появился первый электро-кроссовер Mercedes-Maybach

На российском рынке начали продавать электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS 680 SUV. Машину предлагает дилер из Благовещенска, который, судя по объявлению, размещенному на портале «Авто.ру», обещает привезти ее под заказ из-за границы по параллельному импорту.

Речь идет о кроссовере в самом дорогом оснащении, за который потенциальному покупателю придется выложить порядка 30 миллионов рублей. Отдав эту сумму можно будет рассчитывать на получение новой машины 2024 производственного года, которая успела проехать менее 100 км.

Mercedes-Maybach EQS 680 представляет собой первый электрический кроссовер люксового бренда «Майбах». Машина обладает полностью электрической силовой установкой, а также премиальным дизайном с элементами оригинальных Maybach.

Уже в стартовом уровне оснащения в арсенал этого «паркетника» входят «капитанские кресла» с электрорегулировками, функциями массажа и вентиляции, между которыми установлена специальная консоль для размещения бокалов и управления различными функциями автомобиля.

Приводит в движение кроссовер силовая установка мощностью 650 лошадиных сил, а также тягловая батарея, обеспечивающая машине дальность хода до 600 километров.

Страна, откуда в Россию собираются ввезти Mercedes-Maybach EQS 680 SUV под заказ, не уточняется.