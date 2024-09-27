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В России начали торговать братом-близнецом самого популярного автомобиля в мире

Daily-Motor.Ru выяснил его цену

Текст: Алексей Шмидт
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Особняком в линейке компании Toyota стоит ее модель Corolla, которая предлагается покупателям по всей планете огромными тиражами и является самым продаваемым автомобилем в мире. Но у нее существует родной брат, который выпускается в Китае и зовется Levin. Накануне выяснилось, что такие машины стали доступны и для россиян.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, несколько «серых» автосалонов начали торговать в РФ седанами Toyota Levin 2024 года. Это 4-дверки, которые выпускает совместное предприятие «Тойоты» и китайского автопроизводителя GAC в «Поднебесной». 

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Ввезенные в Россию седаны «Левин» укомплектованы стартовым для этой модели мотором рабочим объемом 1,2-литра, отдача которого равна 116 лошадиным силам. Связку ему составляет вариатор и передний привод. В Китае у этой модели есть еще гибридная модификация мощностью 136 л.с., но до нас она пока не доехала. 

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Что Corolla, что Levin выглядят практически одинаково. По сути последний является той же «Короллой», но с другим именем. Несмотря на статус бюджетника в арсенал этой модели входит до шести «эирбегов», мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, датчики дождя и света и даже панорамная крыша (в отдельных комплектациях).

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Цены на брата-бизнеса Toyota Corolla, выпускаемого в Китае, в России начинаются от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Впрочем, в более оснащенных вариантах стоимость машины способна доходить даже до отметки в 3 миллионов 150 тысяч рублей. 

Фото:Toyota-GAC

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