В России начали торговать братом-близнецом самого популярного автомобиля в мире

Особняком в линейке компании Toyota стоит ее модель Corolla, которая предлагается покупателям по всей планете огромными тиражами и является самым продаваемым автомобилем в мире. Но у нее существует родной брат, который выпускается в Китае и зовется Levin. Накануне выяснилось, что такие машины стали доступны и для россиян.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, несколько «серых» автосалонов начали торговать в РФ седанами Toyota Levin 2024 года. Это 4-дверки, которые выпускает совместное предприятие «Тойоты» и китайского автопроизводителя GAC в «Поднебесной».

Ввезенные в Россию седаны «Левин» укомплектованы стартовым для этой модели мотором рабочим объемом 1,2-литра, отдача которого равна 116 лошадиным силам. Связку ему составляет вариатор и передний привод. В Китае у этой модели есть еще гибридная модификация мощностью 136 л.с., но до нас она пока не доехала.

Что Corolla, что Levin выглядят практически одинаково. По сути последний является той же «Короллой», но с другим именем. Несмотря на статус бюджетника в арсенал этой модели входит до шести «эирбегов», мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, датчики дождя и света и даже панорамная крыша (в отдельных комплектациях).

Цены на брата-бизнеса Toyota Corolla, выпускаемого в Китае, в России начинаются от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Впрочем, в более оснащенных вариантах стоимость машины способна доходить даже до отметки в 3 миллионов 150 тысяч рублей.