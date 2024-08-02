В России вновь стал доступен аналог Toyota Camry: он надежнее, чем оригинал

Российский рынок с момента ухода с него компании Toyota успел обзавестись рядом моделей, которые ранее на нем никогда официально не продавались. Одна из них – седан Avalon, считающийся аналогом знаменитой своей безотказностью 4-дверки Toyota Camry. Как выяснил Daily-Motor.Ru, на днях эта модель «Тойоты» вернулась в РФ. Но с уже новой ценой, которая оказалась заметно выше той, что просили за нее в прошлом году.

Партия новых Avalon 2024 года выпуска была ввезена по параллельному импорту из Китая. Это машины, укомплектованные 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, состыкованным с электрическим довеском и вариатором. Максимальная отдача такого тандема составляет 176 лошадиных сил, а привод – передний.

Формально Avalon является той же самой Camry, но с небольшими изменениями по части внешности, оснащения и «техники». Но, если верить недавним исследованиям авторитетных зарубежных автомобильных изданий, такая «Тойота» считается даже надежнее, чем хорошо известный у нас седан, зарекомендовавший себя неубиваемым за долгие годы.

В рейтинге портала «iSeeCars» Toyota Avalon набрала за уровень безотказности 9,8 балла из 10 баллов, а также общую оценку, которая превзошла все остальные седаны этого класса минимум на 0,5 балла.

Как известно, чем лучше машина, тем больше на нее спрос, а значит она стоит недешево. Если еще в прошлом году стартовый ценник на Toyota Avalon составлял в России порядка 3,5 миллиона рублей, то теперь за машины 2024 года у нас просят минимум 5 миллионов рублей.