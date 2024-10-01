Mitsubishi удивила концептом, который может оказаться новым Pajero Sport или увеличенным XForce

Японский автопроизводитель Mitsubishi поделился тизерами новинок, которые собирается показать журналистам и публике в рамках Филлипинского международного автосалона 2024 года. И среди них обнаружился автомобиль, который может быть интересен не только азиатскому рынку.

Никаких подробностей о том, что за модель показана на официальных изображениях, выложенных в Сеть перед премьерой, нет. Однако авторы филлипинского офиса «Top Gear» полагают, что речь может идти либо об удлиненной версии компакт-кроссовера XForce, вышедшего в продажу совсем недавно, либо о новом поколении внедорожника Pajero Sport.

На тизерных картинках показаны несколько элементов автомобиля, включая его переднюю часть кузова с необычной оптикой и рельефным капотом, а также его корма, щеголяющая «парящей» крышей с зазубринами на местах стоек, и выпуклыми задними арками со слегка проглядывающимися вертикальными фонарями.

В описании к изображениям указано следующее: «Новая концепция этой модели сочетает в себе наследие мастерства бренда и его стремление разрабатывать автомобили, отвечающие уникальным требованиям рынка».

Что под этим подразумевается пока сказать сложно. Секрет обещают раскрыть с 24 по 27 октября, когда в Маниле на филиппинском международном автосалоне состоится официальная премьера этой модели.