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Рестайлинговый Toyota RAV4 (2025) сменит дизайн, но не получит инновационных двигателей 

Раскрыты подробности об обновлении самого популярного кроссовера Toyota

Текст: Алексей Шмидт
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Текущая генерация бестселлера Toyota RAV4 выпускается на протяжении последних 5 лет, так что плановое обновление назрело для него уже давно. Накануне австралийская пресса смогла выяснить об этом засекреченном проекте свежие подробности, сопроводив их своим мнением о потенциальных изменениях в дизайне и оснащении машины.

Журнал «Drive», ссылающийся на собственных инсайдеров, пишет, что рестайлинговый RAV4 2025 получит незначительные изменения в экстерьере. Кроссоверу слегка перелицуют переднюю часть, установив двухуровневую оптику с узкими ДХО сверху и основным блоком ниже, добавят ему решетку радиатора, интегрированную в бампер, а также слегка перекроят корму.

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Что касается технической части машины, то здесь все еще прагматичнее. Реформенный RAV4 появится слишком рано, чтобы получить новую линейку только разработанных бензиновых двигателей Toyota, которые будут легче и экономичнее нынешних. 

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Вместо них бестселлер Toyota будет оснащен слегка доработанным вариантом 2,5-литрового ДВС. В связке с ДВС предстоит работать электромотору и модернизированной литий-ионной батареи, обеспечивающей экономию топлива по сравнению с предшественником примерно на 10 процентов. 

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Кроме него машину собираются предлагать (по крайней мере в Японии) с 2-литровым негибридным бензиновым мотором.

Вместе с тем, японская пресса (портал MagX) предполагает, что у нового RAV4 может появиться в том числе полностью электрическая версия, но никаких более-менее достоверных подробностей о ней пока нет. 

Фото:Theottle

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