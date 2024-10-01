Рестайлинговый Toyota RAV4 (2025) сменит дизайн, но не получит инновационных двигателей 

Текущая генерация бестселлера Toyota RAV4 выпускается на протяжении последних 5 лет, так что плановое обновление назрело для него уже давно. Накануне австралийская пресса смогла выяснить об этом засекреченном проекте свежие подробности, сопроводив их своим мнением о потенциальных изменениях в дизайне и оснащении машины.

Журнал «Drive», ссылающийся на собственных инсайдеров, пишет, что рестайлинговый RAV4 2025 получит незначительные изменения в экстерьере. Кроссоверу слегка перелицуют переднюю часть, установив двухуровневую оптику с узкими ДХО сверху и основным блоком ниже, добавят ему решетку радиатора, интегрированную в бампер, а также слегка перекроят корму.

Что касается технической части машины, то здесь все еще прагматичнее. Реформенный RAV4 появится слишком рано, чтобы получить новую линейку только разработанных бензиновых двигателей Toyota, которые будут легче и экономичнее нынешних.

Вместо них бестселлер Toyota будет оснащен слегка доработанным вариантом 2,5-литрового ДВС. В связке с ДВС предстоит работать электромотору и модернизированной литий-ионной батареи, обеспечивающей экономию топлива по сравнению с предшественником примерно на 10 процентов.

Кроме него машину собираются предлагать (по крайней мере в Японии) с 2-литровым негибридным бензиновым мотором.

Вместе с тем, японская пресса (портал MagX) предполагает, что у нового RAV4 может появиться в том числе полностью электрическая версия, но никаких более-менее достоверных подробностей о ней пока нет.