Кроссовер-бестселлер Honda признали самым надежным SUV Великобритании 

Автомобили сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) пользуются повышенным спросом не только в России, но и за границей. Свою любовь к ним не скрывают в Великобритании, где продажи таких машин растут от года в год.

На днях местный аналитический портал «Warrantywise», изучающий статистику по гарантийным ремонтам, назвал самый крепкий кроссовер/внедорожник в «Туманном Альбионе». Им оказался бестселлер Honda, который известен своей надежностью.

В рейтинге самых безотказных SUV Соединенного Королевства первая строчка досталась модели Honda CR-V. Машина заработала образцовую оценку в 85 баллов из 100 возможных, опередив на 4 балла Mitsubishi Outlander и на 6 баллов Dacia Duster.

С четвертого по десятое места этого рейтинга заняли: Kia Sportage (78 баллов из 100), Ford EcoSport (77 баллов), Renault Captur (75 баллов), Hyundai ix35 (72 балла), Nissan Juke (72 балла), а также BMW X3 и Hyundai Tucson, удостоившиеся оценки по 71 балл соответственно.

Авторы исследования опирались в нем на частоту запросов на ремонт, средний возраст автомобиля на момент возникновения неисправности, а также выискивали все эти данные в категории машин возрастом от 3 до 10 лет.